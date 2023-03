Będą biec w "niedoparkach". To już czwarty Bieg Kolorowej Skarpety w Gorzowie

Bieg Kolorowej Skarpety organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”. Jego dystans – 3,21 km – jest nietypowy, a zarazem symboliczny.

- Wszystkiemu winien trzeci chromosom w 21 parze tych chromosomów. Oznacza to, że w każdej komórce lub w części komórek osób z zespołem Downa jest nadmiar materiału genetycznego w zakresie chromosomów pary 21 – mówi Magdalena Kukorowska ze stowarzyszenia, mama Marysi z zespołem Downa.

W nawiązaniu do przyczyn niepełnosprawności, co roku 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. W tym roku te dzień przypadał we wtorek. Bieg Kolorowej Skarpety organizowany jest w pierwszy weekend po 21 marca.

Dlaczego właściwie uczestniczy biegu będą pokonywali dystans w różnych skarpetkach?

- Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol różnorodności, odmienności i niedopasowania społecznego, czyli wszystkiego tego, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby z zespołem Downa.