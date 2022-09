Będą kolejne stacje tankowania wodoru. Jedna powstanie w Gorzowie

To przyszłość motoryzacji

Pojazdy wodorowe są uważane za przyszłość motoryzacji. Korzystanie z samochodu lub autobusu wodorowego nie powoduje emisji spalin do środowiska, dzięki czemu jazda staje się ekologiczna, a to w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Niestety miejsc, gdzie kierowcy mogą zatankować wodór jest w naszym kraju jak na lekarstwo. Ale to powoli się zmienia. Na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych stawia PKN Orlen, który w najbliższych latach planuje uruchomienie kolejnych ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru. Te mają powstać w Bielsku Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile. Koncern otrzymał na ten cel ponad 60 milionów bezzwrotnego unijnego dofinansowania.