Będą nowe programy w Multimediach Polska. Także po ukraińsku

Od 1 lipca nastąpią zmiany w ofercie programowej Multimedia Polska, największego operatora telewizji i internetu na północy Lubuskiego, głównie w Gorzowie.

30 czerwca z oferty znikną dwa kanały: Nowela TV (prezentuje seriale romantyczne) oraz Water Planet (to z kolei kanał poświecony m.in. tematyce morskiej).

- Nie były one objęte gwarancją operatora, a ich wycofanie nie stanowi zmiany umowy o usługę – informuje operator. Oznacza to, że wycofanie tych kanałów nie może być podstawą do wypowiedzenia umowy przez klienta.