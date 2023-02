Będą zabierać choinki sprzed śmietników. Pośpiesz się, by ją wystawić

Z tej akcji na pewno skorzystają ci, którzy są bożonarodzeniowymi tradycjonalistami i rozbierają choinkę dopiero 2 lutego. Jeśli na święta mieli choinkę z lasu, teraz będą mogli się jej pozbyć. We wtorek 7 lutego miejska spółka Inneko, która zajmuje się odpadami w Gorzowie, będzie zabierać choinki.

Choinki w Gorzowie zbierają po raz drugi

By pracownicy Inneko zabrali drzewko, nawet nie trzeba tego nigdzie zgłaszać. Wystarczy przed przyjazdem pojazdu Inneko pozostawić choinkę przed altaną śmieciową tak, by mogli ją dostrzec pracownicy operatora odbierającego śmieci.

We wtorek miejska spółka będzie zabierać choinki po raz drugi i ostatni w tym roku. Poprzednia zbiórka była 10 stycznia.