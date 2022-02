Będą zmiany w urlopach i umowach o pracę w 2022 r.! Zobacz, jakie będą nowości

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, urlop rodzicielski dostanie wydłużony o dwa dodatkowe miesiące (do 41 tygodni). Jednak co ważne, te dwa miesiące mają przysługiwać każdemu z rodziców bez możliwości przeniesienia na drugiego. W praktyce oznacza to, że 9 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwało ojcom, a jeśli ich nie wykorzystają, to urlop przepadnie. ----->

Pixabay