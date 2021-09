Będzie można eksperymentować z nauką. W Gorzowie powstanie... mały Kopernik!

Idea projektu doskonale wpisuje się w koncepcję funkcjonowania naszej placówki, której jednym z głównych celów jest popularyzacja nauki i techniki, zwłaszcza wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W jego ramach otrzymamy wyposażenie i wsparcie merytoryczne, a będzie on realizowany przez pięć lat. Po tym czasie będziemy mogli te wszystkie eksponaty zwrócić lub wykupić i wtedy taka interaktywna wystawa zagościłaby u nas już na stałe - mówi Magdalena Łabuza, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie.

Na strefę trzeba poczekać

Do Gorzowa trafi blisko dwadzieścia eksponatów ukazujących zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takimi jak ruch, światło czy ludzki organizm. Zostały one zaprojektowane tak, aby rozbudzać ciekawość i kreatywność. Przewidywany termin otwarcia Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności to początek 2023 roku.

