Będzie nowy most w Santoku. Stary zostanie wyburzony, bo nie opłaca się go remontować Magdalena Marszałek

Most w Santoku od dawna jest w fatalnym stanie technicznym. Choć niedawno jego konstrukcja została wzmocniona, to z przeprawy i tak nie można korzystać bez ograniczeń. Obiekt wymaga generalnego remontu, ale już wiadomo, że modernizacji nie będzie. Będzie za to budowa nowego mostu.