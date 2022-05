Będzie podwyżka cen biletów na autobus i tramwaj. Część wzrostu kosztów weźmie na siebie miasto

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki spotkał się z gorzowskimi radnymi, by omówić trudną sytuację, przed jaką stoi miasto w związku z podwyżkami cen prądu, rosnącymi kosztami paliwa, wysoką inflacją i podwyżkami stóp procentowych. - Rosnące koszty, których skala jeszcze się zwiększy - bo na przykład spółki energetyczne zapowiadają podwyżki - już spowodowały poważne braki w budżecie. Dotyczą one wszystkich obszarów funkcjonowania miasta – spraw społecznych, edukacji, utrzymania i rozwoju transportu, przebudowy sieci dróg, inwestycji w infrastrukturę - informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Jak rosną koszty utrzymania miasta? - Wydatki na paliwo w miejskiej komunikacji zwiększyły się o około 5 mln złotych, a do energii dostarczanej do miejskich placówek, m.in. szkół i domów pomocy społecznej trzeba dołożyć ponad 3 mln złotych. Do kosztów miasta doliczyć trzeba będzie roszczenia wykonawców inwestycji, wynikające z inflacji i rosnącej ceny materiałów budowlanych - informuje rzecznik Ciepiela.