Będzie przebudowa Spichrzowej, będzie kolejne odkrycie? Bardzo prawdopodobne

To niemal pewne. Przy planowanej już niebawem przebudowie ul. Spichrzowej trzeba się spodziewać kolejnego odkrycia archeologicznego. Wspominaliśmy o tym w tekście Gorzów dostał pieniądze na przebudowę Spichrzowej. Kiedy ruszą roboty?. We wtorek 7 lutego nasze spekulacje potwierdził Stanisław Sinkowski, kierownik działu archeologów z Muzuem Lubuskiego w Gorzowie. To właśnie on i jego pracownicy prawie trzy lata temu odkopali fragmenty murów miejskich, które były pod ulicą Spichrzową. W 2020 remontowany był odcinek od ul. Chrobrego do ul. Garbary. A na pozostałości murów miejskich z przełomu XIII i XIV wieku archeolodzy natrafili na ul. Łazienki.