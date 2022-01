Będzie rewolucja na plaży w Długiem! Wybrano firmę, która zajmie się modernizacją

Teraz na plaży w Długiem szykuje się prawdziwa rewolucja. Pod koniec ubiegłego roku gmina otrzymała na modernizację kąpieliska dotację z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W grudniu ogłosiła przetarg i właśnie wybrała wykonawcę, z którym niebawem zostanie podpisana umowa na realizację inwestycji.

Na długości całej plaży powstaną tarasy do wypoczynku i nowe szerokie chodniki wraz z oświetleniem. Będą też elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci. Staną dwie nowe toalety, co rozwiąże problem dotychczasowych kolejek do ubikacji, ale pojawią się też przebieralnie oraz prysznice. Wytyczone zostaną także miejsca pod foodtrucki, które w sezonie będą mogły parkować przy plaży. Nieopodal powstanie też teren ze stołami i słomkowymi parasolami, gdzie będzie można spokojnie usiąść i zjeść coś dobrego w cywilizowanych warunkach - wylicza Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich.