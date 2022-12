Będzie więcej pieniędzy w Budżecie Obywatelskim 2024, ale... do rejonów trafi ich mniej

W środę 21 grudnia gorzowscy radni znowelizowali uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Jak informowaliśmy dwa tygodnie temu, od przyszłego roku Gorzów będzie podzielony już nie na dziesięć, ale na dwanaście rejonów. Z dotychczasowego rejonu osiedla Staszica wydzielono powiększające się stale osiedle Europejskie. Oprócz tego będzie nowy rejon o nazwie Chwalęcice/Srebrna, na który składać się będą tereny należące dotychczas do rejonów do Piasków. - Postulat wydzielenia tych rejonów pojawiał się w roku ubiegłym i dwa lata temu. W tym roku pomysł dojrzał. Mieszkańcy bardzo mocno postulowali nie tylko na spotkaniu ewaluacyjnym, ale też w trakcie badań ankietowych. Zobaczymy, jak ten podział się sprawdzi już w najbliższym naborze - mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji, które zajmuje się budżetem obywatelskim.

To, które konkretnie ulice znajdują się w nowych rejonach, urzędnicy zaprezentują przed naborem wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2024, a więc już za kilka tygodni (tak, tak, to nie pomyłka - w jednym roku kalendarzowym trwa bowiem procedura budżetowa na kolejny rok).

Pieniędzy więcej, ale mniej

W związku z wydzieleniem nowych rejonów zwiększona zostaje pula na budżet obywatelski. W tym roku wynosiła ona 7,366 mln zł.

- W przyszłym roku cała pula wzrośnie o około 910 tys. zł - mówi A. Bonus-Mackiewicz.

Stało się jednak to, co przewidywaliśmy w tekście Więcej rejonów, ale... mniej w nich pieniędzy. Takie mogą być zmiany w budżecie obywatelskim.

- W związku z tym, że mamy dwa dodatkowe rejony, to w przeliczeniu już nie na dziesięć, a na dwanaście rejonów tych pieniędzy na poszczególny rejon jest nieco mniej. W tym roku było 464 tys. zł na rejon, a w przyszłym roku będzie to 434 tys. zł - dodaje dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji.