Będzie wygodniej i bezpieczniej. Nocne autobusy w Gorzowie mają kursować częściej Magdalena Marszałek

Gorzowski magistrat szykuje zmiany w nocnej komunikacji. Chce wzmocnić szczególnie weekendowe połączenia, dlatego wprowadza do rozkładu jazdy dodatkowe kursy autobusów. Wszystko po to, aby gorzowianie mieli możliwość wygodnego i bezpiecznego powrotu do domu po miejskich imprezach.