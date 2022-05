Bez sponsorów sukcesy AZS AJP nie byłyby możliwe, stąd spotkanie klubu z partnerami

Sezon 2021/2022 nie był najlepszy w historii klubu, ale to nie znaczy, że nie był dobry. PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów, bo pod taką nazwą drużyna występowała w Energa Basket Lidze Kobiet, co prawda nie obroniła brązowego medalu i pierwszy raz od trzech lat nie stanęła na podium, ale zespół czwarty raz z rzędu awansował do półfinału play off i uplasował się na czwartym miejscu w rozgrywkach. I mimo, że jako InvestInTheWest Enea Gorzów nie wyszedł z grupy w EuroCup Women, to w hali AJP rywalizował jak równy z finalistą Pucharu Europy tureckim Mersin Yenisehir. Może więc gdyby nie liczne kontuzje, które ciągnęły się za ekipą przez kilka miesięcy, to sukcesy odnoszone przez podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego byłyby większe. Zawodniczki były w pełni tego świadome.

– Przez cały sezon, przed każdym meczem zastanawiałyśmy się, w jakim zagramy składzie. Ciężko więc było o zgranie czy zrozumienie. Trzeba było kombinować z ustawieniem na boisku – przyznawała doświadczona kapitan gorzowianek Katarzyna Dźwigalska po starciach o brąz z VBW Arką Gdynia, a wtórowała jej jedna z młodszych akademiczek Wiktoria Keller: – Kiedy już myślałyśmy, że odnaleźliśmy nasz styl gry na boisku, to przychodziły coraz to nowe kontuzje. To był więc bardzo pechowy dla nas sezon. Jest niedosyt, ale kontuzji nie da się zaplanować, więc myślę, że zrobiłyśmy to, co mogłyśmy. Na pewno dałyśmy z siebie wszystko.