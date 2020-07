Bezrobocie w Gorzowie nie jest już najniższe w Lubuskiem

Aktualnie bez pracy w naszym regionie jest 23 529 osób. W ciągu miesiąca przybyło 364 bezrobotnych. Najniższe bezrobocie – 3,3 proc. - jest w Zielonej Górze. To może być zaskoczenie. Przez wiele ostatnich miesięcy najniższa stopa bezrobocia w regionie była bowiem w Gorzowie. Teraz w północnej stolicy Lubuskiego wynosi ona 3,4 proc. (w maju w obu tych miastach było 2,9 proc.). Niewiele wyższe bezrobocie jest w powiecie słubickim – 3,6 proc. (w maju: 3,2 proc.).

Na przeciwległym biegunie jest powiat strzelecko-drezdenecki. Tu stopa bezrobocia wynosi aktualnie 11,4 proc. (w maju było to 11 proc.).

Powiat międzyrzecki fenomenem?

Co ciekawe, koronawirus sprawia, że nie w każdym powiecie bezrobocie rośnie. W powiecie międzyrzeckim od maja do czerwca ubyło 79 osób bez pracy, a bezrobocie spadło z 10 proc. do 9,9 proc.

Eksperci od rynku pracy podkreślają, że skalę zwolnień wywołanych spowolnieniem gospodarki powinniśmy poznać po wakacjach. W sierpniu w urzędach pracy rejestrować się będą osoby, które na koniec kwietnia dostały trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy.

Aktualne wskaźniki bezrobocia w powiatach: