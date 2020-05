Bezrobocie w Gorzowie poszło w górę! Co zrobił koronawirus?

- W kwietniu w Gorzowie oraz w powiecie gorzowskim przybyło łącznie 316 bezrobotnych – mówiła nam we wtorek 5 maja Izabela Jankowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie.

Na koniec marca w Gorzowie było 1493 bezrobotnych, co oznaczało, że stopa bezrobocia wynosiła 2,5 proc. Przez kwiecień liczba bezrobotnych wzrosła o 216 osób. Jaka więc jest stopa bezrobocia? Urząd pracy procentowych wyników jeszcze nie podaje. My obliczyliśmy, że jest to ok. 2,9 proc.