Białorusinki będą chciały zrewanżować się. W Mińsku ich szanse rosną z AZS AJP Gorzów

Przed 5. kolejką Białorusinki są czwarte w tabeli, a gorzowianki trzecie, ale zarówno jedna, jak również druga drużyną mają tyle samo punktów, czyli pięć. To jest wygrały jeden mecz i trzy przegrały. W pierwszym spotkaniu rozegranym w październiku w hali AJP przy ul. Chopina zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego pokonały koszykarki Natalia Trafimawej 80:58, ale to nie znaczy, że w stolicy Białorusi to nasze akademiczki będą faworytem.

Fakt faktem, że z zespołem pojechała rosyjska środkowa Ksenia Tikhonenko, która w ostatnim ligowym starciu nie mogła wystąpić z powodu choroby, to samo to, że nasze panie miały do pokonania autokarem ponad 1000 km sprawia, iż zmęczenie może dać się we znaki. Z drugiej strony, wyruszyły one we wtorek, więc będą miały czas na regenerację.