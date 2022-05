Bieg Konstytucji 3 Maja w Gorzowie. Na trasie ścigały się dzieci i dorośli!

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja nie zabrakło propozycji dla mieszkańców, którzy ten wyjątkowy dzień chcieliby spędzić aktywnie. Ci mogli wziąć udział w Biegu Konstytucji 3 Maja. W tym roku impreza miała swój mały jubileusz, bo została zorganizowana już po raz piąty.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią znów możemy rywalizować, ale przede wszystkim w ten nietypowy sposób uczcić kolejną rocznice uchwalenia konstytucji i to nas bardzo cieszy. Wydaje mi się, że bieg to najlepsza forma świętowania, co potwierdza również dzisiejsza frekwencja - mówi Sebastian Wierzbicki, jeden z organizatorów biegu.