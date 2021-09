Bieg Słowiański w Gorzowie. W jakim czasie można przebiec 8 km?

- Można powiedzieć, że to dublet rodzinny - mówiła wczoraj Sandra Nowak. Przed południem wygrała 39. edycję Biegu Słowiańskiego wśród kobiet. Chwilę wcześniej na metę wbiegł Adam Marysiak, jej chłopak, który z kolei zwyciężył w kategorii mężczyzn. Dystans 8 km pokonał w czasie 25 minut. Trasa biegła na całej długości ulicy Słowiańskiej, biegacze pokonywali ją dwukrotnie.

- To trasa „turystyczna”. Dobra na rozruszanie po pandemii - mówił Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, który organizował imprezę.

Bieg Słowiański to najstarsza impreza biegowa w Gorzowie. Spopularyzował ją nieżyjący już biegacz Zbigniew Petri.

- Ja już biegnę trzydziesty któryś raz. Kiedyś startowało się z placu Grunwaldzkiego i biegło aż do Chwalęcic - mówił nam Krzysztof Grzybowski, który ma na koncie 106 maratonów, 26 biegów 100-kilometrowych i osiem biegów 24-godzinnych.

- Ja top pierwszy raz biegłem bodaj w 1985 r. - mówił nam z kolei 72-letni Kazimierz Okonek.

Jubileuszowa edycja Biegu Słowiańskiego w przyszłym roku prawdopodobnie odbędzie się wiosną.