Biegowe Grand Prix Gorzowa na mecie. Wioletta Kuczyńska i Jakub Czyżewski najlepsi w cyklu

Trzecie miejsce wystarczyło

Zdaniem triumfatorów

– Nie było dziś Wioletty Kuczyńskiej, a ona bardzo motywuje do wysiłku, gdy prowadzi bieg – powiedziała po minięciu mety Kornelia Szewczyk. – Z drugiej strony, gdy ma się świadomość, że biegnie się na pierwszym miejscu wśród kobiet, to też jest silny bodziec. Przez większość dystansu biegłam sama. W pewnym momencie dołączyło do mnie dwóch mężczyzn, ale zaraz wyrwali do przodu. Mocniej przyspieszyłam dopiero na samej końcówce.