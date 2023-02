Bieliki w Lubuskiem już czują wiosnę. Szykują gniazda do lęgów!

Rozpoczynają sezon lęgowy

Wyjątkowo łagodna zima na zachodzie kraju sprawia, że bieliki już od kilku tygodni rozpoczęły remonty swych gniazd. Jeśli taka pogoda utrzyma się dłużej, to niebawem pojawią się w nich jaja. Bieliki jako pierwsze z rodzimych gatunków ptaków przystępują do składania jaj. Dlaczego robią to już na początku roku?