Bigbeatowcy z Gorzowa będą wspominać dawne piękne czasy

Zespołów bez liku

Najbardziej profesjonalnym zespołem byli Dandysi. Działali w klubie Pod Filarami, a w zespole śpiewała Halina Żytkowiak. Do zespołu przyszła z poznańskich Tarpanów, a po odejściu z Gorzowa wypłynęła na szerokie wody z Amazonkami, a później z Trubadurami. Została też żoną Krzysztofa Krawczyka.

Prońko zrobiła karierę

W Gorzowie, co oczywiste, zaczynała też Krystyna Prońko. Wraz z braćmi Piotrem i Wojciechem oraz Jerzym Wasikiem, Jerzym Lisieckim, Janem Rogozą i A. Erencowiczem występowała w Bigbitonach, który też działał m.in. w „Filarach” Później kariera rodzeństwa Prońków potoczyła się błyskawicznie. Krystyna Prońko śpiewa cały czas. 19 czerwca, w ramach cyklu Dobry Wieczór Gorzów, da koncert na Starym Rynku.

Bigbitony zyskiwały uznanie wielu uznanych muzyków jazzowych. - W 1967 r. w Domu Chemika odbyła się Gitariada. Był to konkurs, w którym jurorami byli Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Mieczysław Kosz. Zajęliśmy tam pierwsze miejsce - wspomina Andrzej Erencowicz. W tym samym czasie odbywały się też Pierwsze Konfrontacje Jazzowe, które organizował urząd miasta. - Koncerty odbywały się w teatrze, a jam session w klunie NOT na parterze Domu Chemika - dodaje nasz rozmówca.

W Gorzowie działało też wiele innych zespołów bigbeatowych. Choćby Trampy.

- Ta grupa grała w Metalowcu, a występowali w niej m.in. Marek Hoczyk, Andrzej Jarosz, Zbigniew Mackiewicz, Andrzej Procek - wylicza A. Erencowicz. - Działał też zespół Damianie, który grał w Zakładach Stolarki Budowlanej z m.in. Wiktorem Kujawskim i Zbigniewem Sitkiem w składzie. Był też zespół Weseli Żacy, którym grali m.in. Andrzej Erdmann, Roman Wojciechowski, Jerzy Szalbierz. Zespół wywodził się z Liceum Ogólnokształcącego nr 19, czyli z dzisiejszego II LO. Później przeniósł się do klubu Pod Filarami - wspomina dalej Andrzej Erencowicz.