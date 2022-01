Bilety kolejowe drożeją. Ile zapłacimy za podróż z Gorzowa do Gdyni czy Warszawy?

Z Gorzowa do Warszawy od czwartku pojedziemy za 79 zł, a jeszcze w środę jechaliśmy za 70 zł. 13 stycznia wchodzą w życie zmiany cen biletów PKP Intercity. Kto jednak zaplanuje podróż, może pojechać taniej.

Wchodzące 13 stycznia zmiany cen biletów PKP Intercity nie nazywa podwyżką, tylko aktualizacją. Kolejowa spółka tłumaczy aktualizację tym, że cen nie zmieniała od 2014 r., a od tego czasu wzrosły koszty działalności. W przeliczeniu na pasażera o ponad 30 proc. PKP Intercity zwraca też uwagę że ceny bilety podnieśli też ostatnio przewoźnicy regionalni (Polregio zrobiło to w grudniu 2021). - Doprowadziło to do sytuacji, w której bilety na pociągi dalekobieżne w niektórych relacjach były tańsze od biletów na połączenia przewoźników regionalnych, którzy jeżdżą na tych samych trasach i mają dłuższe czasy przejazdu. Konieczne było zatem urealnienie cennika oraz dostosowanie go do sytuacji rynkowej - tłumaczy PKP Intercity.

Jak wygląda modyfikacja cen? W górę idą tzw. kwoty bazowe, czyli te stawki, od których oblicza się wszelkie ulgi czy rabaty promocyjne. W przypadku pociągów pośpiesznych IC i TLK wzrost wynosi 15 proc., w przypadku ekspresów o 7,19 proc, a w przypadku pendolino o 12,7 proc.

Przy okazji zlikwidowano popularny bilet weekendowy. Pozwalał on wykonać dowolną liczbę przejazdów między 19.00 w piątek a 6.00 w poniedziałek. Taki bilet tylko na pociągi pośpieszne kosztował 81 zł (a łącznie na pociągi pośpieszne i regionalne - 109 zł). W zamian za bilet weekendowy PKP Intercity wprowadza ofertę Multiprzejazd, która obowiązuje od północy we wtorek do 15.00 w czwartek. Za taki bilet w drugiej klasie trzeba jednak zapłacić 119 zł.

Są jednak i dobre informacje. Zwiększyły się rabaty dla tych, którzy lubią kupić bilet z wyprzedzeniem. Dotychczas rabaty wynosiły 10, 20 i 30 proc. Teraz progi promocyjne zostały ustawione na poziomie 15, 30 i 45 proc. Kiedy i jaki z nich obowiązuje? To już zależy od popularności połączenia i tego, z jakim wyprzedzeniem kupowany jest bilet.

Drożej z Gorzowa...

Jakie zmiany czekają tych, którzy podróżują koleją z Ziemi Lubuskiej w głąb Polski? Z Gorzowa do Warszawy Centralnej pociąg pokonuje ponad 466 km, więc od czwartku bilet kosztuje już 79 zł (a w środę jeszcze 70 zł).

Siedem złotych więcej trzeba z kolei zapłacić za pociąg z Gorzowa do Gdyni, które to miasta dzieli prawie 350 km. Do środy kwota bazowa za bilet wynosiła 65 zł, od czwartku to już 72 zł.

Te ceny to jednak tylko teoria. Gdy w środę sprawdzaliśmy ceny czwartkowych połączeń z Zielonej Góry do Krakowa, to w zależności od godziny odjazdu różniły się one o kilka złotych.

Różnicę widać też, gdy chce się kupić bilet ze sporym wyprzedzeniem. Gdy w środę sprawdzaliśmy bilet z Gorzowa do Warszawy na 29 stycznia, to był on o kilkanaście złotych tańszy od ceny bazowej.

Aktualizacja cen biletów nie objęła biletów dla psów. Ich przewóz przed czy po aktualizacji taryfy biletowej to cały czas wydatek 15,20 zł. Czytaj również:

Zepsuty szynobus czy lokomotywa? W Gorzowie i okolicy to już norma

Policyjna brutalność