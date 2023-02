Bilety PKP będą tańsze. Ile zapłacimy za podróż koleją z Gorzowa?

Za podróż koleją z Gorzowa do Warszawy od początku marca pasażerowie będą płacić o 9 zł mniej niż teraz. W związku z tym, że PKP InterCity dostało zwiększoną rekompensatę w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych, pod 1 marca przewoźnik powróci do cen, jakie obowiązywały między 13 stycznia 2022 a 10 stycznia 2023.

11 stycznia 2023 PKP podniosło ceny biletów w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zrobiło to, bo znacznie wzrosły koszty energii elektrycznej.

- Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej – informowało przy okazji styczniowej podwyżki PKP IC.

Obniżka obejmować będzie nie tylko bilety jednorazowe, ale także karty Intercity, bilety odcinkowe oraz opłaty na przewóz bagażu, psa czy roweru. Osoby, które zdążyły już kupić karty IC lub bilety odcinkowe, będą miały możliwość uzyskania zwrotu środków proporcjonalnie do ilości dni niewykorzystanych.