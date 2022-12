Biskup, postulator i kościelny o katedrze. Wydawnictwo o „matce kościołów” już dostępne

Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w trakcie spotkania mówił m.in. o przygotowaniach do obchodów 900-lecia ustanowienia biskupstwa lubuskiego, które przypada w 2024. Nad ich przygotowaniem pracuje już kilka środowisk, m.in. regionaliści, a wśród nich Zbigniew Czarnuch, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie i diecezja zielonogórsko-gorzowska.

- Próbujemy zebrać informacje, co różne środowiska robią, bo my, jako diecezja, też nie do końca jesteśmy sukcesorem diecezji lubuskiej. Nie możemy więc powiedzieć, że w jej imieniu - jako diecezja zielonogórsko-gorzowska - robimy obchody. My chcemy mieć wymiar duchowy tego jubileuszu - mówił bp Adrian Put. - Pod koniec 2023 i na początku 2024 chcemy zorganizować kilka konferencji, przygotować wydawnictwa - dodawał. Zwrócił się też z apelem: - Zróbmy wszystko, aby w województwie lubuskim przebadali to, co mamy najbardziej lubuskie, czyli pozostałości dawnej katedry w Górzycy. Dzisiaj to jest zarośnięty, zakopany teren.