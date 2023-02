Biznes robią na opakowaniach dla sąsiadów. Oto kolejny taki zakład w Gorzowie

Telewizory z TPV będą trafiały do opakowań robionych po sąsiedzku. I jest to kolejny przykład takiej lokalnej współpracy. We wtorek 7 lutego w strefie przemysłowej oficjalnie otwarto zakład Deles.

- Jesteśmy w stanie produkować około 20 tys. opakowań tygodniowo. To nie są zwykłe pudełka, bo nie zawierają one elementów styropianowych. Pracownikom TPV zostaje już tylko włożenie do naszego opakowania telewizora – mówił nam we wtorek 7 lutego Paweł Lis, dyrektor generalny Deles Polska. Kierowana przez niego firma właśnie otworzyła w Gorzowie zakład zajmujący się przygotowywaniem kartonów. Aktualnie kartony składane są pod potrzeby TPV, czyli fabryki telewizorów, które znajduje się kilkaset kroków dalej, ale firma może je robić także dla innych branż. W jej kartony opakowywane są m.in. towary z branży samochodowej czy branży AGD. - Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli nawiązać bardzo owocną współpracę z firmami w okolicy. Mamy zamiar dalej tu inwestować. Decyzja o zlokalizowaniu naszego zakładu właśnie w tym miejscu jest bardzo ważnym krokiem dla całej naszej grupy – mówił we wtorek Stefano Scaroni, prezes Deles Group.

Biznes w Gorzowie. Kartony w 45 minut

Zakład Deles zajmuje halę o powierzchni ponad 7 tys. mkw., która jest częścią Panattoni Park, powstałego przy drodze z Gorzowa do Baczyny. Gorzów jest drugim miastem, w którym Deles ma swój zakład. Dwa już istniejące działają w Łodzi.

- To jedna z naszych głównych zalet, że bardzo szybko pojawiamy się tam, gdzie są nasi klienci. To jest powiązane z naszą polityką firmy, czyli dbania o środowisko. Dostarczamy części w bardzo dobrym czasie – mówi dyrektor Lis. Przygotowanie kartonu zajmuje 45 minut.

Biznes w Gorzowie. Logoplaste wraz z SC Johnson

Co ciekawe, Deles nie jest pierwszą firmą, która otworzyła się w Gorzowie ze względu na bliskość swojego kontrahenta.

- Na terenie strefy jest już Logoplaste. To portugalska firma, która produkuje opakowania dla firmy SC Johnson, która również mieści się w Gorzowie. Jedni więc produkują opakowania, a drudzy wlewają w nie swoje płyny, które idą do sprzedaży – mówi nam Jacek Gumowski, dyrektor wydziału obsługi inwestora i biznesu w gorzowskim magistracie. Tłumaczy też, że lokalizowanie się kontrahentów po sąsiedzku to efekt zmian ostatnich lat. – Lockdown zburzył łańcuchy dostaw, więc firmy przekuwają zagrożenie w szansę – mówi J. Gumowski.

Prezydent Gorzowa: kolejne otwarcia niebawem

- Gorzów bardzo mocno się zmienia. Dla tych, którzy rzadko przyjeżdżają w północno-wschodnią część miasta jest niebywałe, jak szybko powstają zakłady pracy, ogromne fabryki, które dziś stanowią oś rozwojowo-gospodarczą Gorzowa – mówił prezydent Jacek Wójcicki. – Kolejne otwarcia będą już niebawem. Dosłownie na dniach zostanie otwarty ogromny magazyn logistyczny DHL-a. Powstają kolejne fabryki – kontynuował. - Kooperanci dla już istniejących firm to dla nas wielka sprawa. Logistyka, produkcja to branże przez nas bardzo mocno oczekiwane. Każdy nowy inwestor to są lepsze miejsca pracy, to konkurencja na rynku pracy. Największą zaletą jest wzrost wynagrodzeń, bo każdy kolejny przedsiębiorca powoduje, że rosną zarobki. To jedna z głównych przesłanek, dla których rozwijamy miasto – mówił tuż przed otwarciem Deles prezydent Gorzowa.