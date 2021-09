Biznesmen pędził po S3. Przekroczył prędkość o niemal 150 km/h. Nie mógł uwierzyć, że dogonił go radiowóz OPRAC.: Jakub Pikulik

Wideo

Kierowca mercedesa na trasie S3 jechał aż 249 kilometrów na godzinę, przekraczając prędkość o 129 km/h! Policjanci grupy Speed zakończyli jazdę mężczyzny. Kierowca tłumaczył się biznesowym spotkaniem, a gdy wysiadł z auta, nie mógł uwierzyć, że dogonił go radiowóz. Policjanci nie mieli wątpliwości, by sprawę przekroczenia prędkości przekazać do rozpatrzenia w sądzie.