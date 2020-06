Borislava Hristova nową koszykarką AZS AJP Gorzów. Była gwiazdą ligi akademickiej NCCA w USA.

Borislava Hristova to urodzony strzelec, punktowy lider młodzieżowych reprezentacji Bułgarii i swojej uniwersyteckiej drużyny w USA. W 2011 roku została wybrana MVP mistrzostw Europy U16 dywizji B notując średnio 25 punktów i 7,8 zbiórki, a w 2014 roku z średnią 27,9 punktu i 7,4 zbiórki została wybrana MVP mistrzostw Europy U18 dywizji B. Hristova to tegoroczna absolwentka Washington State, gdzie w ostatnim sezonie notowała średnio 18,4 punktu i 5,1 zbiórki. W ciągu pięciu lat gry w NCAA w 49 spotkaniach zdobyła więcej niż 20 punktów, 7 razy zanotowała ponad 30 punktów, a jej rekord punktowy to 38!

Rekord punktowy w NCAA (38) jasno pokazuje, że Hristova może być punktowym liderem zespołu. Jakie są jej mocne strony i co chce dać gorzowskiej drużynie w tym sezonie? - Jestem bardzo waleczną, ambitną i wszechstronną koszykarką, która może wnieść do gry zespołu różne elementy swoich koszykarskich umiejętności. Moim celem na pierwszy rok jako zawodowca jest pokazanie pełnego potencjału jako zawodniczki. Chcę wnieść do drużyny niezbędne elementy, tak by zespół miał udany i pełen sukcesów sezon. Chcę się też dużo uczyć i przyswajać wiedzę od doświadczonych koszykarek i trenerów, z którymi będę mogła współpracować – zakończyła nowa koszykarka AZS AJP Gorzów.