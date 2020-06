Boże Ciało 2020 Gorzów Wlkp. Święto w czasach pandemii koronawirusa. Procesje przeszły dookoła kościołów. Zobaczcie, jak było

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z popularniejszych świąt w Kościele. W organizowanych w tym dniu procesjach biorą udział tysiące wiernych. W tym roku święto obchodzone jest inaczej, bo w czasie epidemii koronawirusa. Wprawdzie w kościołach zniesione zostały obostrzenia związane z limitem wiernych, ale jeśli chodzi o zgromadzenia publiczne, to nadal obowiązuje zakaz tych, które liczą powyżej 150 osób. Parafie zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez biskupa Tadeusza Lityńskiego zaprosiły wiernych na msze, a po nich na procesje, które odbyły się wokół kościołów. W niektórych parafiach była zaplanowana tylko adoracja Najświętszego Sakramentu. W kościele przy ul. Pluty w Gorzowie procesja przeszła wokół świątyni a później do ołtarza pod pomnikiem Jana Pawła II. Jak wyglądała procesje na Boże Ciało 2020 w Gorzowie Wlkp.? Zobaczcie zdjęcia>>>

