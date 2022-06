Boże Ciało w Gorzowie. Takich tłumów nie było od wielu lat!

- Dawno nie widziałem tylu gorzowian na procesji Bożego Ciała. A już jestem na tych procesjach kilkadziesiąt lat - mówił wczoraj w Gorzowie 87-letni bp Paweł Socha Przewodniczył on mszy oraz procesji Bożego Ciała, która przeszła przez centrum miasta.

- „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. To powiedział Chrystus, ucząc w synagodze w Kafarnaum, a dziś w Gorzowie na placu katedralnym. Wierzysz w to? Tę wiarę właśnie dziś wyznawaliśmy - mówił bp Socha. - Zauważcie, że Chrystus przemienił chleb i wino w ciało i krew osobno. Dał nam przykład, że nikt, żaden oprawca, żaden nienawidzący nie może Go zakazić jadem nienawiści i kłamstwa - mówił dalej biskup.