Bp Adrian Put: Moim zadaniem jest głosić Słowo Boże

Bp Adrian Put urodził się w Szczecinie 44 lata temu. W 1990 zamieszkał z rodziną na Zakanalu w Gorzowie, w 1998 wstąpił do seminarium, a w 2004 przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Lubsku, Gorzowie. Był proboszczem w parafii św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, a następnie w zielonogórskiej konkatedrze. 28 czerwca 2022 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Od czterech miesięcy bp Put znów mieszka w Gorzowie.

Ludzie mają przekonanie, że mogą hulać i bawić, ale są takie dni w roku, gdy w kościele trzeba być - mówi bp Adrian Put, biskup pomocniczy zielonogórsko-gorzowski.

Gdy ksiądz biskup był dzieckiem, to bardziej czekał na Mikołaja czy na Zajączka?

- Oczywiście, że na Mikołaja. [śmiech] Dosyć szybko jednak przyszła świadomość, że centrum życia liturgicznego jest Wielkanoc. Stało się to, gdy byłem ministrantem, a z rodziną mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Szczecinie, skąd przeprowadziłem się do Gorzowa w 1990. W takim potocznym odbiorze Boże Narodzenie wydaje się być ważniejsze, atrakcyjniejsze. niż Wielkanoc. Święta w grudniu wydają się też bardziej rodzinne niż te na wiosnę.

- Wielkanoc też ma wiele obrzędowości. Różnica między tymi świętami polega na tym, że gdy jest Boże Narodzenie, to zazwyczaj jest zimno i przeważnie siedzimy w domu. Na Wielkanoc jest natomiast częściej cieplej, więc śniadanie je się w domu, a później bardzo często jeździ się do rodziny. Stąd może to przekonanie, że Boże Narodzenie jest bardziej rodzinne.

Ale najważniejszym świętem to Boże Narodzenie nie jest...

- Nie, a i w naszej kulturze, także pod względem rytuałów i ceremonii, Wielkanoc jest bogatsza od Bożego Narodzenia. Kiedy ksiądz biskup zorientował się, że ustępuje ono jednak Wielkanocy?

- To było w chyba w 1988 roku, gdy miałem z dziesięć lat i byłem ministrantem. Odkryłem wówczas, ile się dzieje przy okazji Triduum Paschalnego. Pełniłem wtedy dyżur przy Grobie Pańskim, gdzie każdy z ministrantów miał klęczeć i „pilnować Pana Jezusa”. Pamiętam, że dwie czy trzy kolejki nie przyszły na dyżur, a ja cały ten czas klęczałem i się modliłem. Był to moment szczególnego wewnętrznego przeżycia.

Z kolei gdy wieczorem w Wielką Sobotę przygotowywałem ognisko, podeszło do nas dwóch mężczyzn i zaczęło nas wypytywać o ognisko, o to, co robimy. Jeden ze starszych kolegów ministrantów podszedł wtedy do nas i powiedział: „Nie gadajcie z ubolami”. Ta świadomość, że w Kościele święta wielkanocne są ważniejsze, przyszła więc do mnie od razu w kontekście społeczno-politycznym tamtego czasu.

Skoro już nawiązujemy do komuny, to nawet komunistom bardziej miękły serca przed Bożym Narodzeniem niż przed Wielkanocą. W nas samych jest podobnie. Chęć do pojednania się z kimś w rodzinie czy z kimś bliskim, do wyciągnięcia do niego ręki, jest właśnie teraz... w grudniu.

- Owszem, tak w życiu jest. Nie zmienia to jednak faktu, że to święta paschalne od samego początku były centrum rodzącego się Kościoła. To Pascha była centrum, a obok niej świętem Kościoła stała się cotygodniowa Pascha, czyli niedziela. Coś takiego jak rok liturgiczny zrodziło się w III-IV wieku i miało to związek z przygotowaniem pogan do chrztu. Opowiadano im poszczególne prawdy wiary, wydarzenia z życia Pana Jezusa, celebrując je w liturgii. Mało tego... My nie mamy innej obrzędowości jak obrzędowość paschalna, my nie mamy obrzędowości inkarnacyjnej, czyli wcielenia Pana Jezusa. Nawet podczas Bożego Narodzenia podczas liturgii spełnia się ofiara paschalna.

No, ale drugie pod względem ważności to święta Bożego Narodzenia być muszą! [śmiech]

- Tak. Wystarczy wziąć tabelę pierwszeństwa dni liturgicznych. Tam wyraźnie stoi, że najpierw jest Triduum Paschalne, a zaraz za nim Boże Narodzenie. Bez względu, czy mamy święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, to na święta kościoły się wypełniają. Na Pasterkę potrafią przyjść osoby, które zachodzą do kościoła od wielkiego dzwonu. Dlaczego to się dzieje?

- Sądzę, że to wynika z tradycji. Tylko, że ta tradycja nie gwarantuje, że ludzie w kościele zawsze będą. Ludzie przychodzą, bo mają przekonanie wewnętrzne, że tego dnia trzeba spotkać się z Bogiem. To jest ta codzienna religijność. Ludzie mają przekonanie, że mogą hulać i bawić się, ale są takie dni w roku, gdy w kościele trzeba być.

Więcej ludzi - i to żadne zaskoczenie - przychodzi do kościołów na Wielkanoc. Jeśli wydaje się nam, że na Pasterkach jest dużo ludzi, to łącznie więcej ludzi przychodzi w Wielką Sobotę na święcenie pokarmów. Więcej wiernych jest także w Wielki Piątek, gdy trzeba uklęknąć przed krzyżem i uznać siebie grzesznikiem. Natomiast w Boże Narodzenie ludzi jest więcej niż zwykle niedzielę, bo jest jeszcze tradycja oglądania żłóbków. Młode małżeństwa często przychodzą w święta, by pokazać dziecku Pana Jezusa w żłóbku.