Bp Put w rocznicę śmierci bpa Pluty: W Gorzowie do kościoła chodzi 10 proc. wiernych!

W niedzielę 22 stycznia minęła 37. rocznica tragicznej śmierci bpa Wilhelma Pluty. Zmarły w 1986 roku ordynariusz ówczesnej diecezji gorzowskiej jest już w drodze na ołtarze i ma status Sługi Bożego. W niedzielne południe w katedrze odbyła się więc msza w intencji jego rychłej beatyfikacji. Przewodniczył jej bp Tadeusz Lityński, ordynariusz gorzowski, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Adrian Put. Przywoływał on w niej m.in. okres, gdy w 1958 r. Wilhelm Pluta został biskupem, a papież Pius XII skierował go do zarządzania duchowieństwem w północno-zachodniej Polsce.

Bp Put: „Czy dzisiejszy czas jest czasem granicznym?” - Wtedy, kiedy bp Pluta żył, ten czas był czasem granicznym. Zakończyła się wojna, zakończył się czas stalinowskiego terroru, rodziła się bliska niepewność, a on miał odwagę widzieć dalej. Jeśli to jego nauczanie jest dla nas wyznacznikiem, jeśli po raz kolejny mamy zatrzymać się nad tajemnicą Kościoła, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czas dzisiejszy jest czasem granicznym, czy dzisiaj też mamy jakieś doświadczenie graniczne. I chyba tak jest... - mówił w niedzielę bp Put, który przy okazji poruszył trudne tematy.

Bp Put: Czy nie ogarnia nas ciemność? Nie! Jest światłość

- Po czasie pandemii, w momencie, gdy spoglądamy na wschód, jak trwa tam wojna i ciągle nie wiemy, jak ona się zakończy. Po tylu doświadczeniach, gdy wielu naszych braci kapłanów upadło i zgrzeszyło przeciwko świętości Kościoła - w czasach, kiedy o tym mówi się tak bardzo dużo i tak bardzo wiele - mamy chyba wszyscy świadomość tego, że nie da się powrócić do tego, co było. Te czasy są czasami granicznymi. Niektóre rzeczy są dla nas trudne. Kiedy czytamy i dowiadujemy się, że w naszej diecezji - oczywiście pamiętamy o pewnych założeniach statystycznych - praktykuje 18 proc. wiernych, a w samym mieście biskupim Gorzowie około 10 proc., to możemy zastanawiać się, czy nie jesteśmy w takiej ciemności. Czy nie jest tak, że jakaś ciemność nas ogarnia. Ale jeśli nauczanie Sługi Bożego biskupa Pluty ma być dla nas jakimś światłem, to trzeba odpowiedzieć: Nie! Nie, jest światłość, jest wyraźny kierunek, jest moc, tylko musimy sobie przypomnieć to, co bp Pluta do nas mówił - kontynuował biskup pomocniczy, zachęcając przy okazji wiernych do codziennego działania.

Grób bpa Wilhelma Pluty znajduje się w kruchcie po lewej stronie od wejścia do katedry. Jarosław Miłkowski

Bp Put: Wszyscy musimy podjąć trud

- Odpowiedzialność za ten zielonogórsko-gorzowski Kościół nie ciąży tylko na biskupie Tadeuszu [Lityńskim], nie ciąży na nas, biskupach, kapłanach. Wszyscy my musimy podjąć głęboki trud, aby ten Kościół nasz, zielonogórsko-gorzowski, na nowo spróbować wcielić w konkretne miejsce i czas. Wtedy, kiedy tak wielu zamyka drzwi, kiedy tak wielu mówi, że nie chce doświadczenia Kościoła instytucjonalnego, musi w nas zrodzić się ta siła i moc do świadectwa bardzo radykalnego życia wiarą. Wtedy będzie ta siła, będzie ta moc - mówił dalej biskup.