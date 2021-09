Brązowy także może cieszyć. Stal Gorzów pokonała Unię Leszno i jest trzecia w Polsce w rozgrywkach PGE Ekstraligi

- Myślę, że jak coś dobrze smakuje, to się wciąż ma na to apetyt i bez względu o jaki kolor medalu się jedzie, to wciąż to jest danie główne, na które się pracuje cały sezon - mówił Bartosz Zmarzlik na piątkowej konferencji prasowej i dodawał: - Łatwego meczu się nie spodziewamy, będzie to na pewno trudny przeciwnik, bardzo utytułowany, bardzo dobrze jeżdżący też na wyjazdach, także musimy zrobić wszystko, żeby po prostu odjechać dobrze na domowym torze mecz, bo każdy ma na medal apetyt.

I jeśli ktoś myślał, że Unia obeszła się ze smakiem, to po pierwszej serii mógł się trochę zdziwić. A to dlatego, że „Byki” prowadziły 13:11, choć akurat niektórzy mogli to przewidzieć. W końcu medal to medal i nawet drużynowi mistrzowie Polski z ostatnich czterech lat woleliby zakończyć ten sezon na pudle. W tych pierwszych biegach najwięcej emocji dostarczyli ci, po których niekoniecznie tego oczekiwano, a więc Damian Ratajczak oraz Rafał Karczmarz. Ten pierwszy po tym, jak wygrał wyścig juniorski, w czwartej gonitwie przez większość dystansu toczył zaciękłą, choć niezwycięską batalię z Andersem Thomsenem. Za to zawodnik do lat 24 na ostatnim kółku wyprzedził, i to w jakim stylu, Janusza Kołodzieja, dając Stali punkcik.