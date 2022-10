Budowa obwodnicy Gorzowa rozpala emocje. O co pytają mieszkańcy?

Północna obwodnica Gorzowa to jeden z bardziej gorących tematów tego tygodnia. To za sprawą tego, że we wtorkowy wieczór gorzowscy urzędnicy przedstawili mieszkańcom szczegóły koncepcji tej drogi. W tekście Jak będzie wyglądać północna obwodnica Gorzowa? Oto szczegóły!opisywaliśmy planowany przebieg tej drogi. Dziś zajmujemy się obawami mieszkańców. Wyrażali je oni podczas spotkania z urzędnikami, na które do auli I LO przy ul. Puszkina przyszło aż 120 osób.