Budżet Gorzowa skurczy się o prawie 100 mln zł! Co się dzieje?

Takiej sytuacji dawno nie było! Budżet Gorzow od wielu lat tylko rósł i rósł, ale w przyszłym roku... będzie niższy od tegorocznego. I to o 93 mln zł. Dlaczego tak się stało?

Projekt przyszłorocznego budżetu Gorzowa zakłada wydatki na poziomie 1,066 mld zł. To kwota wyraźnie niższa od tej z tegorocznego budżetu. W kończącym się właśnie roku Gorzów wydaje bowiem 1,159 mld zł. Różnica jest zatem niemała i wynosi 93 mln zł.

Tak dawno nie było!

Za rządów prezydenta Jacka Wójcickiego spadek wysokości budżetu to sytuacja bez precedensu! Gdy rozpoczynał on kadencję, budżet na 2015 r. (przygotowywał go jednaj poprzednik - Tadeusz Jędrzejczak), wynosił prawie 514 mln zł.

W kolejnych latach kwoty rosły. 526 mln zł na rok 2016, na następny - 667 mln zł. Później było 747 mln zł, 850 mln zł, 921 mln zł i wspomniane 1,159 mld w tym roku.

Dlaczego budżet na 2022 będzie więc niższy od tegorocznego? W ostatnich latach stale on przecież rósł - zapytaliśmy Agnieszkę Kaczmarek, skarbnika miasta.

Bo dochody miasta spadają - brzmi w skrócie odpowiedź.

Bo 500 plus wypłaca ZUS

- W projekcie budżetu dochody ogółem są niższe w stosunku do budżetu 2021 o kwotę 93,65 mln zł. To skutek obniżenia o 11 mln zł dochodów z PIT. O 75,6 mln zł mniejsze będą też dotacje - zaczyna wyliczać skarbnik. - Na spadek dochodów głównie wpłynęło przejęcie realizacji programów 500+ i 300+ przez ZUS i zmniejszenie o 1 mln zł dotacji na usługi opiekuńcze. Będzie też o prawie 14 mln zł mniej pieniędzy z Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z końcem perspektywy unijnej i dokańczamy zadania z dofinansowanie. Mniejsze o 4 mln zł będę też dochody z gospodarowania majątkiem - mówi Agnieszka Kaczmarek.

W budżecie miasta - po stronie dochodów - nie ma jednak tylko spadków. O 1 mln zł wzrosły wpływy z podatku CIT. O 1,8 mln zł wzrosły dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki zdrowotne. 6 mln zł więcej będzie z subwencji. O 4 mln zł wyższe będą też wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Łącznie miasto będzie miało 864,1 mln zł dochodów, a co czwarta złotówka pochodzić będzie z subwencji oświatowej.

- Skoro miasto ma dochody na poziomie 864,1 mln zł, a wydatki na poziomie 1,066 mld, to wychodzi, że deficyt budżetowy będzie wynosił aż 202 mln zł. Finanse miasta stoją jednak dobrze i 92 mln zł na pokrycie różnicy będzie pochodziło z tzw. wolnych środków miasta, a ponad 21 mln zł z niewykorzystanych pieniędzy. Miasto planuje też wziąć ponad 89 mln zł kredytu.

Co trzecia złotówka na inwestycje

Niższe wydatki miasta, oznaczają też niższe wydatki inwestycyjne. W przyszłym roku na inwestycje pójdzie o ponad 38 mln zł mniej niż w tym roku. I tak będzie to jednak aż 355 mln zł, a więc co trzecia złotówka z budżetu miasta. Same inwestycje będą jednak kosztochłonne, więc w projekcie zapisano ich „tylko” 75 (w tym roku jest ich około 150).

W przyszłym roku więcej miasto wyda jednak na transport i usługi (o prawie 3 mln zł, łącznie 66,5 mln zł), gospodarkę mieszkaniową czy oświatę.

Budżet miasta ma zostać przyjęty jeszcze przed świętami. Została już ogłoszona „budżetowa" sesja rady miasta. Odbędzie się ona w środę 22 grudnia.

