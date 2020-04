Budżet obywatelski w Gorzowie. Co zmieni się w tym roku?

Po świętach wielkanocnych poznamy pomysły, które mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Głosowanie nad nimi najpewniej będzie jedynie internetowo.

- Ani tegoroczne, ani przyszłoroczne inwestycje nie są zagrożone. Z tych, które zostały zaplanowane na ten rok, nie rezygnujemy. Na przyszły rok ma być do wydania 6,3 mln zł i na tę chwilę nie chcemy dokonywać w tej kwocie żadnych cięć – mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. To właśnie ono odpowiada co roku za przygotowania do budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Przypomnijmy: budżet polega on na tym, że mieszkańcy sami wybierają inwestycje, które chcą, aby zostały zrobione w ich dzielnicach.

Mimo epidemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu, budżet obywatelski nie jest zagrożony. Miasto ma w planach oszczędzanie na inwestycjach. Cięcia mają jednak dotyczyć tych większych, czyli wielomilionowych. W budżecie obywatelskim każda z dziesięciu dzielnic (np. Zakanale, Manhattan, Górczyn czy Dolinki) będzie miała do wydania w sumie 441 tys. zł. Do tego 1,282 mln zł przeznaczone będzie na zadania w kategorii oświatowej, a 630 tys. zł na pomysły ogólnomiejskie.

Ograniczenia związane z koronawirusem zmuszają urzędników do kilku zmian dotyczących wyboru pomysłów do realizacji. – Na pewno nie dojdą do skutku zaplanowane za kilka tygodni spotkania z mieszkańcami, które co roku odbywały się w każdej dzielnicy – mówi dyrektor Bonus-Mackiewicz. Urzędnicy przygotowali już dwa rozwiązania.

Budżet obywatelski: Co pozmienia wirus? - Optymistyczny wariant, który uwzględnia, że jesienią może przyjść druga fala zachorowań, to taki, że spróbujemy spotkania z mieszkańcami zorganizować w krótkim odstępie czasu przed nadejściem jesieni. Wariant pesymistyczny zakłada, że do żadnego ze spotkań nie dojdzie, a z pomysłodawcami będziemy chcieli spotkać się jedynie zdalnie, by mogli dokonać sieciowania swoich pomysłów – mówi szefowa biura konsultacji społecznych.

Gorzów: budżet obywatelski podzielony. Co wybrali gorzowianie? Na czym polega sieciowanie? Wyobraźmy sobie, że pomysł A ma kosztować 440 tys. zł, pomysł B – 400 tys. zł, C – 50 tys. zł, a D – 40 tys. zł. Ponieważ dzielnica ma do wydania 441 tys. zł, mieszkańcy mogą zdecydować, że aby zmieścić się w limicie, wybierają pomysł B za 400 tys. zł i pomysł C za 40 tys. zł. Mogą też, zamiast tych dwóch, oczywiście wybrać tylko pomysł A za 440 tys. zł.

Jak będzie z głosowaniem wszystkich mieszkańców nad pomysłami? W planach było ono na początku września i miało się odbyć w sposób tradycyjny, czyli poprzez wrzucenie karty do urny oraz internetowo.

Głosowanie w tym roku odbędzie się najpewniej tylko przez internet Głosowanie w tym roku odbędzie się najpewniej tylko przez internet. - mówi Anna Bonus Mackiewicz. - Chcieliśmy w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzić do tego, by głosowanie było tylko drogą elektroniczną. Życie, a konkretnie koronawirus, przyspieszy nasze plany. Głosowanie w tym roku odbędzie się najpewniej tylko przez internet. Chcemy, by do niego doszło na przełomie września i października – mówi Anna Bonus Mackiewicz. Budżet obywatelski: 180 pomysłów w Gorzowie Przypomnijmy: w tym roku gorzowianie będą wybierać pomysły, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Urzędnicy są już po zaopiniowaniu wniosków mieszkańców do budżetu. Gorzowianie zgłosili 180 pomysłów.

