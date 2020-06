Bulwar nad Wartą. W końcu wracają lokale. Już wkrótce zrobi to pierwszy z nich

- My już mamy prawie wszystko gotowe i mamy już datę otwarcia. To piątek 10 lipca – mówi nam Robert Cidyło, właściciel Bulwar Sport Pubu. To pierwszy lokal, który ma otworzyć się na bulwarze po ponad trzech latach przerwy.

- My chcielibyśmy wrócić we wrześniu – mówi nam Jacek Górecki, który prowadził Living Room, a w czasie remontu estakady otworzył lokal W Muzycznym koło katedry. W tym tygodniu umowę na wynajem nisz mają podpisać właściciele Santa Fee: - Przygotowania zajmą nam pewnie z trzy-cztery miesiące, więc lokal otworzymy jesienią. U nas nie było sezonowości, więc jesienią i zimą też klienci powinni przychodzi – zapowiada Tomasz Dębiński z Santa Fee.

Zajęta zostanie także większość pozostałych nisz na bulwarze przy LOK-u. Tam, gdzie przed remontem estakady były lokale: Marinero i Bella Toscana teraz ma być jedna restauracja. - Będziemy chcieli otworzyć ją jeszcze w tym roku – mówi Dorota Hajduk. Starzy znajomi mają być także po drugiej stronie most, czyli wzdłuż bulwaru przy Wildomie. – Też chcemy wrócić, ale będzie to już zupełnie inny pomysł – mówi Julita Żemańczyk, jedna z osób prowadzących tutaj wcześniej Da Grasso.

Kolej szuka dalej

Co z pozostałymi niszami?

- Będziemy chcieli znaleźć nowych najemców. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to w drodze zapytania ofertowego czy w drodze przetargu. Chcemy zrobić to w wakacje i w formie, która będzie najkorzystniejsza i najszybsza dla przyszłych najemców – mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.

Na bulwarze przy Wildomie mogą być też jeszcze inne zmiany. Miasto wystawiło na przetarg tzw. igloo, które stoi przy ul. Nadbrzeżnej. Cena wywoławcza to 73,5 tys. zł.