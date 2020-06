Bulwar w Gorzowie. Czy w czasie pandemii koronawirusa można pić alkohol? Jeśli tak, to gdzie dokładnie i kiedy? No i co… potem?

Każdy, kto był na gorzowskim bulwarze, zwłaszcza tym nowszym przy dawnej siedzibie LOK, wie, że alkohol tam wrócił. I nie chodzi oczywiście o lokale, ale o cały bulwar. Spotkać tam można spore grupki osób – wbrew obiegowym opiniom nie tylko młodych - popijających alkohol pod chmurką. Siedzą na murkach, stopniach do rzeki, stoją na tarasie i pod nim. – No właśnie, czy to teraz legalne? No i gdzie ci wszyscy ludzie mają, za przeproszeniem sikać, skoro z bulwaru zniknęły toi-toie? – dopytuje nasz Czytelnik z Gorzowa.

Absolutnie zakazane jest picie alkoholu w „strefie związanej z placem zabaw dla dzieci”

Po drugie: wprawdzie na gorzowskich bulwarach pić alkohol pod chmurką można, ale nie w każdym zakątku. Absolutnie zakazane jest picie alkoholu w – tak to określili gorzowscy radni w uchwale – „strefie związanej z placem zabaw dla dzieci”.

Po trzecie: nie można pic alkoholu na gorzowskich bulwarach „jak dzień długi i szeroki”. To jest dozwolone tylko i wyłącznie od 19.00 do 4.00. To ograniczenie także wprowadzili radni, argumentując, że „w ciągu dnia” na bulwarach jest mnóstwo rodzin z dziećmi.

Po czwarte: nie można na bulwarach pić „twardych” alkoholi. Uchwała gorzowskich radnych zezwala na spożywanie alkoholu o zawartości „tylko” do 8 proc. W praktyce: przede wszystkim piwa.

- Są też sprawy, których nie sposób zapisać w przepisach, ale warto ich przestrzegać dla dobra, ujmijmy to tak, ogółu – komentuje Wiesław Ciepiela z Urzędu Miasta. I zwraca uwagę na to, żeby alkohol spożywać z kulturą, nie hałasować przy tym nadmiernie, szanować obecność wszystkich osób korzystających z bulwaru i mieszkańców jego okolicy.

– Tak po prostu powinien zachowywać się każdy w miejscu publicznym. Jeśli jednak dla kogoś to nie jest wystarczający argument, niech weźmie pod uwagę i to, że łamanie tych zasad może doprowadzić do wprowadzenie dalej idących ograniczeń. To działa bardzo prosto: jeśli na bulwarze będą burdy, będzie zakłócany porządek itp., to pojawią się skargi, na które Urząd Miasta, radni czy prezydent będą musieli jakoś zareagować. Korzystajmy więc z obecnych przepisów i uszanujmy dobre obyczaje – mówi Wiesław Ciepiela.