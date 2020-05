Bulwersująca sprawa! 11-latek z Gorzowa znęcał się nad kotem

Wykręcał kotce głowę, bił ją pięścią i dusił. A wszystko nagrywał i publikował w internecie. Tak zachowywał się 11-latek z Gorzowa. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego.

- Ludzie potrafią się, niestety, znęcać nad zwierzętami. Żeby jednak robił to ktoś tak młody, to w naszym regionie zdarza się chyba po raz pierwszy. To właśnie dlatego tak jest bulwersująca – mówi Małgorzata Jakubowska, prezes fundacji obrony praw zwierząt Anaconda w Gorzowie.

Fundacja zajęła się sprawą, którą zgłosiło nam już kilku Czytelników. Dotyczy ona 11-letniego chłopca, który publikował w internecie materiały wideo ze znęcania się nad swoją kotką.

„Chłopiec wykręca jej głowę, bije ją pięścią, dusi oraz bardzo marszczy jej głowę. Ta kotka ma jeszcze kociaki” – brzmiał post, który przekazała nam Czytelniczka Natalia.

„Ten chłopiec prawdopodobnie ma też cztery małe kotki” – pisała w kolei w wiadomości do redakcji Weronika, kolejna z Czytelniczek.

11-latek pochodzi z Gorzowa. Filmiki publikował na Tik Toku. To aplikacja do przesyłania bardzo krótkich filmików wideo.

Zbulwersował cały kraj! Sprawa znęcania się nad kotką zrobiła się głośna na całą Polskę! Pod postami na Facebooku, które ją opisują, są już tysiące (!) komentarzy. Sprawą zainteresowała się Straż Ochrony i Ratownictwa Zwierząt w Polsce, która złożyła zawiadomienie do prokuratury.

„Kot był duszony, ściskany, ciągnięty za uszy i ogon, miał nienaturalnie otwierany pyszczek. Większość filmów po kontakcie z Tik Tok Polska zostały zapisane na dysku, po czym usunięte z profilu i są do wglądu przez prokuratora. W zawiadomieniu jest m.in. wniosek o umieszczenie nieletniego w domu poprawczym oraz nałożenie kary adekwatnej do popełnionego przestępstwa” – poinformowała się Straż Ochrony i Ratownictwa Zwierząt w Polsce.

Zgłoszenie zawiadomienia potwierdza prok. Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.

- Z uwagi na to, że sprawca nie ukończył 18 lat, sprawę przekazaliśmy do sądu rodzinnego – mówił nam w środę rano. Dodawał, że wobec chłopca i jego rodziców mogą zostać zastosowane środki wychowawcze. – Najprawdopodobniej będzie to dozór nad rodziną. To jednak, oczywiście, kompetencja sądu – mówił nam rzecznik prokuratury.

Kotka już została odebrana W domu 11-latka była już policja oraz przedstawiciele Anacondy i OTOZ Animals.

– Kotka, nad którą znęcało się dziecko, jest już bezpieczna. Młoda, przerażona koteczka z maluszkami jest już zabezpieczona w naszym fundacyjnym domu tymczasowym – informuje fundacja Anaconda. Dodaje, że w mieszkaniu, wbrew sugestiom, nie było innych zwierząt. Dlaczego dziecko znęca się nad zwierzęciem? Dlaczego tak młody człowiek znęca się nad zwierzęciem? – Przypadki takie jak ten mogą brać się z problemów w rodzinie i tego, że rodzice nie poświęcają należytej uwagi swojemu dziecku. Dziecko jest osobą, w której wszystkie wartości nie są jeszcze wykształcone, ale od tego jesteśmy my, dorośli, by wytłumaczyć, jak młody człowiek powinien postępować. Dziecko ma czasami pęd do poznawania przyrody, niekiedy w sposób brutalny. Absolutnie nie można jednak powiedzieć, że takie zachowanie jest normalne – mówi prezes Anacondy.

Nad zwierzętami znęcają się też jednak niektórzy dorośli. W październiku zeszłego roku opisywaliśmy historie 37-latka, który zabił swojego kota. Z kolei w czerwcu zeszłego roku w Słubicach ktoś zawinął psa w dywan i folię i zostawił na łące.