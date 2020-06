Burze, grad i porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa lubuskiego

W środę, 1 lipca, będzie bardzo ciepło - do 27 st. C. W drugiej połowie dnia będzie się chmurzyć i zaczną się tworzyć komórki burzowe. Może spaść do 20 do 30 mm deszczu, miejscami około 40 mm. Wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 90 km/h. Synoptycy nie wykluczają opadów gradu.

W czwartek, 2 lipca, burze powędrują na wschód kraju, natomiast na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu.

Ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Co oznaczają?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydaje ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dla najgroźniejszych zjawisk wydaje się ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Otrzeżenie pierwszego stopnia?

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.