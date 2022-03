Był Dzień Kobiet, nie mogło zabraknąć Dnia Mężczyzny. Gdzie? No pewnie że w wodzie! Tak też można morsować Alan Rogalski

Był Dzień Kobiet, nie mogło zabraknąć Dnia Mężczyzny. Gdzie? No pewnie że w wodzie! Tak też można morsować, co pokazali członkowie Eskimo z Kłodawy. Ci uczcili te dwa święta specjalnie przygotowanymi na ten dzień kreacjami. I tylko troszkę je zmoczyli w zimnej wodzie. Zresztą, co tu pisać, sami to zobaczcie. Oto morsy z Jeziora Kłodawskiego w ostatnim czasie.