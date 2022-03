Był poszukiwany listami gończymi. Przed policjantami ukrył się... w wersalce

Domowa awantura

Poszukiwany listem gończym

44-letni mężczyzna był poszukiwany przez sąd dwoma listami gończymi. Jeden z nich dotyczył jazdy pod wpływem alkoholu, kolejny – gróźb kierowanych do innej osoby. Łącznie mężczyzna ma do odsiadki ponad 1,5 roku. 44-latek trafił do gorzowskiej komendy, skąd niebawem zostanie przewieziony do zakładu karnego.