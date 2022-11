Była prowizorka, a jest nowoczesna świetlica. Santoczno ma nowe miejsce spotkań

Budowa ruszyła na początku stycznia. Prace zakończyły się kilka tygodni temu. Nowa świetlica jest murowana i co najważniejsze dwa razy większy od dotychczasowej. Będą odbywać się tu potkania seniorów, zajęcia dla dzieci i wydarzenia kulturalne.

To jest spełnienie marzeń. Trudno nawet porównać nową świetlicę do starej, bo tam było tylko jedno pomieszczenie, kuchnia oraz toaleta. Teraz miejsca jest dużo więcej i ten nowoczesny obiekt na pewno będzie nam wszystkim dobrze służył - mówi Maria Matwiejuk, sołtys Santoczna. - Cieszę się, że mieszkańcy Santoczna zyskali nową świetlicę, która na pewno będzie im służyła przez długie lata. Oprócz tego, że obiekt jest murowany, to zadbaliśmy też o wydatki, bo zamontowane są tutaj nowoczesne urządzenia, a więc pompa ciepła i panele fotowoltaiczne - dodaje Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.