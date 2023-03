Było sporo biegania i walki, lecz ani jednego gola. Stilon Gorzów i rezerwy Rakowa Częstochowa podzielili się punktami

AGENCJA INWESTYCYJNA STILON GORZÓW WLKP. – RAKÓW II CZĘSTOCHOWA 0:0

Połowa bez strzału

Rezerwy lidera ekstraklasy to już dziś nie ta sama siła, co jesienią. Częstochowianie przyjechali do Gorzowa po trzech porażkach z rzędu, więc rozpędzeni dwoma wyjazdowymi zwycięstwami gospodarze mieli prawo oczekiwać nie tylko wyrównanej gry, ale też korzystnego wyniku. Osiągnęli remis. Czy to dużo? Czas pokaże.