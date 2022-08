Były ciężary, ale pierwszy komplet punktów wleciał na konto Stilonu Gorzów

Napastnik stilonowców jeszcze na inaugurację sezonu na stadionie przy ul. Olimpijskiej był nieskuteczny, ale już na obiekcie I-ligowca celownik miał ustawiony idealnie. Pierwszy raz pokonał Bartosza Szafera w 3 min, gdy dostawił głowę do perfekcyjnego w tym przypadku dośrodkowania z prawej strony Łukasza Maliszewskiego. Nowy atakujący niebiesko-białych drugi raz wpisał się na listę strzelców w 52 min, już przy stanie 1:1 (straciliśmy bramkę po strzale z bardzo ostrego kąta), kiedy przejął piłkę odbitą od obrońcy głogowian w polu karnym i nie pozostało mu nic innego, jak skierować futbolówkę do siatki. Tym razem w szesnastkę dogrywał z lewego skrzydła Konrad Przybylski, który musiał zmienić przed przerwą Filipa Łaźniowskiego. Ten zszedł z boiska z boiska z kontuzją mięśniową.

Urazu, choć wydaje się niegroźnego, nabawił się także Łukasza Maliszewski i również konieczne było to, by usiadł na ławce rezerwowych. Ale zanim to nastąpiło, to ponownie wstrzelił piłkę w okolicę pola bramkowego. Zrobiło się zamieszanie, futbolówka niczym w pingpongu odbijała się jak nie od jednego, to od drugiego, aż w końcu… wylądowała w sieci. Autorem gola, samobójczego, został Miłosz Jandziak. Było 1:3, ale emocje na tym nie skończyły się. Chrobry najpierw zdobył bramkę na 2:3 po uderzeniu z dystansu, a w ostatniej minucie był bliski wyrównania. Swojaka mógłby zaliczyć tym razem Maksymilian Trepczyński.