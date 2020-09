Były faworytkami i wywiązały się z tej roli. Enea AZS AJP Gorzów mistrzem Polski juniorek!

- Było widać ciężar gatunkowy tego spotkania. Mieliśmy problem w ataku ze skutecznością, ale tak jak w całym turnieju obroną wygraliśmy ten mecz. W końcówce zaczęliśmy trafiać za trzy i zafunkcjonowała kontra. Byliśmy do tego meczu, jak i turnieju bardzo dobrze przygotowani. Dziewczyny do każdego spotkania były przygotowane, znały mocne strony rywali i bardzo dobrze realizowały założenia taktycznie w defensywie - powiedział dla oficjalnej strony internetowej klubu trener Janusz Kopaczewski.

MVP mistrzostw Polski do 18 lat został Joanna Kobylińska, a do najlepszej piątki finałów wybrano Aleksandrę Kuczyńską. Za to Martyna Kurkowiak była najlepszą zawodniczką AZS AJP.