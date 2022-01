Były obawy przed starciem Stali Gorzów z Warmią w Olsztynie, ale okazały się one całkiem niepotrzebne

Kibice żółto-niebieskich mogli mieć obawy przed tym spotkaniem. Nie dlatego, że olsztynianie są równie wysoko jak stalowcy w tabeli, bo okupowali dolne jej rejony. Co więcej, Warmia poniosła cztery porażki z rzędu. To więc z tego względu, że zawodnicy trenera Oskara Serpiny w czwartek walczyli w 1/16 PGNiG Pucharu Polski i zwycięską wyszli z bitwy z superligowym Wybrzeżem Gdańsk. Utrata sił w tym starciu i męcząca podróż mogły dać się we znaki. Ale do tego nie doszło. Bo nasi są mocni.

Decydujące o losach tej konfrontacji okazały się jej pierwsze minuty, a w zasadzie ostatni jej fragment przed przerwą. To w tym czasie Staleczka wypracowała kilka bramek przewagi i tego prowadzenia nie oddała do końca. A stało się to w okresie, gdy gorzowianie grali w osłabieniu, i to po podwójnej karze dla Mariusza Kłaka, więc tym bardziej trzeba ten fakt docenić.