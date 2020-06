Były żużlowiec Stali Gorzów po pijaku jechał karetką

28-letni Łukasz C. jest znany wielu gorzowianom, a zwłaszcza kibicom żużla. Gdy w 2008 r. Stal Gorzów ponownie zaczęła startować w ekstralidze, przez kilka lat był jednym z juniorów ligowej drużyny. Na żużlu jeździł do 2013 r. a zimą 2014/2015 znalazł zatrudnienie jako sanitariusz na szpitalnym oddziale ratowniczym w gorzowskiej lecznicy wojewódzkiej. Zaczął też jeździć szpitalną karetką.

Za kierownicą karetki siedział też 10 maja tego roku. Tego dnia – jak po raz pierwszy całą sprawę opisało gorzowskie radio Eska – Łukasz C. miał pojechać do Częstochowy. Przed podróżą wraz z sanitariuszem miał podjechać jednak do sklepu spożywczego. Tam miał zakupić alkohol i wypić go w karetce. Wszystko miała widzieć ekspedientka. I to ona miała zadzwonić na policję.