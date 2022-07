Były żużlowiec uniewinniony od zarzutu gwałtu na 40-latce

Co były zawodnik ze Śląska robił na Ziemi Lubuskiej? Do Gościmia w powiecie strzelecko-drezdeneckim byli żużlowcy z różnych części Polski przyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne (to efekt prężnie działającego środowiska byłych zawodników Stali Gorzów). Jesienią 2019 był tu także Antoni Fojcik.

W tym samym ośrodku w Gościmiu przebywała 40-letnia kobieta. Pomiędzy nią a byłym żużlowcem doszło do kontaktu płciowego, po którym mężczyzna został oskarżony o gwałt. Policję zawiadomiły o tym znajome 40-latki, które zauważyły, że jest ona zakrwawiona. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich.