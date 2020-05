Cała Polska czyta o zwierzętach. Gorzów też! Posłuchajcie koniecznie

Hasło tegorocznego OTCD to „Cała Polska czyta o zwierzętach”, czytane będą książki, które opowiadają o zwierzętach, a przede wszystkim prezentują świat ich oczami. Książki wybierane są ze Złotej listy, czyli wykazu książek rekomendowanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Książki wybierane są ze szczególną starannością, według ściśle określonych kryteriów, które z jednej strony służą podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, a z drugiej – ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka.

Gorzów też przyłączył się do akcji!

W obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom włączyła się Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, organizując audycje głośnego czytania książek on – line, oczywiście zgodnie z tegorocznym hasłem, będą to utwory o zwierzętach. Zaproszenie do czytania przyjęli m.in. gorzowscy radni, urzędnicy i literaci.