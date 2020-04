Cały świat piecze teraz chlebek bananowy. Upiecz i Ty! To takie proste

Jest prosty do zrobienia, pieczenie nie zabiera wiele czasu, nadadzą się do niego nawet mocno dojrzałe banany (w zasadzie to takie właśnie są potrzebne), a niezbędne składniki na pewno większość z was ma już w domu. Co to takiego? Chlebek bananowy!

Chlebek bananowy to przebój ostatnich dni (choć, oczywiście, znany i popularny jest od lat). Skąd jego popularność teraz, w koronawirusowym czasie? Ponieważ jest prosty, szybki, tani, nie wymaga też wielu składników. Czyli idealnie nadaje się jako propozycja "czegoś słodkiego" albo "czegoś dorbrego". A kogo z nas czasami nie napada ochota na coś takiego?

Można go dosłownie zrobić w kilka chwil. Bez problemu temat ogarną nawet osoby, które do tej pory "upiekły"' najwyżej herbatę albo jajecznicę.

Podstawą są banany. Muszą być bardzo, baaaardzo dojrzałe. Przepisów na chlebek jest wiele. Najprostszy wygląda tak: W misce rozgniatamy cztery - pięć bananów. Dodajemy 50 gramów roztopionego masła. Ostrożnie mieszamy. Dodajemy mąkę (1,5 szklanki) wymieszaną z łyżeczką sody oczyszczonej. Wbijamy całe jajko. Mieszamy widelcem, łyżką, czy co tam mamy pod ręką. Uwaga: w tym momencie smakosze mogą dodać to tej masy orzechy, żurawinę, rodzynki, cynamon. Co kto woli. I przemieszać całość raz jeszcze. Masę przelewamy na blaszkę tzw. keksówkę (wysokie brzegi, prostokątny kształt) wyłożoną papierem do pieczenia.

Różne przepisy polecają różny czas i temperaturę pieczenia, u nas sprawdza się pół godziny w około 160 stopniach (zależy czy macie termoobieg, czy kuchenka jest gazowa czy elektryczna). Zapewniamy jednak, że nawet totalny amator dostrzeże, że chlebek jest gotowy. Można jeść ciepły, można poczekać aż ostygnie. Dobry jest nawet chłodny, ubity, na drugie dzień.

Podobno, bo mało kto daje radę nie zjeść całego przy pierwszym podejściu...